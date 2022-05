Scatta domani in Salento la manifestazione contro il parco eolico

LECCE - Domani a Miggiano, in Salento, ci sarà una manifestazione per dire «no» al mega impianto eolico offshore che dovrebbe sorgere nelle acque tra Otranto e Leuca. "La battaglia continua là dove era cominciata più di cinque mesi fa - dicono gli organizzatori - a porto Miggiano, uno dei luoghi più suggestivi della nostra splendida costa minacciata dal mega parco eolico offshore progettato nelle acque tra Otranto e Leuca. Dopo l’affossamento della nostra mozione in Consiglio regionale ne abbiamo subito presentata un’altra, perché vogliamo che la Regione si esprima una volta per tutte, che prenda una posizione chiara: se sta con il territorio, con la Provincia di Lecce, con i 72 Consigli comunali e relativi sindaci che hanno deliberato il no all’impianto, oppure con le multinazionali». Il sit-in è in programma alle 10.30, parteciperanno, secondo quanto viene annunciato, «attivisti, ambientalisti, associazioni e Pro Loco, rappresentanti della Provincia di Lecce e dei Comuni, consiglieri regionali e parlamentari salentini».