Lecce - Si schianta con la moto contro un furgone, per cause ancora tutte da chiarire, e finisce in ospedale in gravissime condizioni.

Ha 43 anni ed è di Palmariggi il centauro coinvolto questa mattina alle 7.30 nell'incidente sulla strada che da Corigliano d'Otranto conduce a Galatina.

L'uomo, in sella alla moto, è finito contro un furgone e poi è stato sbalzato a terra. Immediati i soccorsi. Un'ambulanza l'ha condotto in ospedale, dove è ricoverato in Rianimazione.

Sul posto, oltre al personale del 118, anche i carabinieri per accertare la dinamica. I mezzi sono stati sequestrati.