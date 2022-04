Lecce, a spasso in auto con tre chili di droga, tentano la fuga: arrestati

CRONACA DI LECCE - In auto nascondevano tre chili di droga. Per questo due persone sono state arrestate dai carabinieri in provincia di Lecce. In manette un 46enne e un 35enne entrambi di Casarano.

I due arrestati, intercettati dai carabinieri, hanno tentato la fuga e ne è nato un inseguimento: uno è sceso dal mezzo dileguandosi a piedi e l'altro è stato fermato in auto. Hanno provato anche a disfarsi di cocaina e hashish, ma sono stati arrestati poco dopo.