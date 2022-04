Xylella, per rigenerazione in Salento ok a 1152 istanze. Aperta call di idee per rilanciare territori colpiti

LECCE - Per la rigenerazione olivicola in Salento, nelle aree colpite dalla Xylella, l’Arif ha concluso l'istruttoria di 1.152 domande di aiuto rispetto alle 1.292 che è possibile finanziare con i 40 milioni di euro disponibili. L'89% delle istanze sono state completate e concessi i relativi contributi a 450 aziende mentre per le restanti imprese nei prossimi giorni l’iter potrebbe concludersi con le verifiche. Lo annuncia la Regione Puglia. Oggi, l’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia ha convocato le associazioni agricole, gli ordini e i collegi professionali per fare il punto sull'attuazione del Piano di rigenerazione olivicola e anticipare le soluzioni innovative studiate dal Dipartimento regionale al ramo per favorire l’espianto degli ulivi in zona infetta. «Il confronto è stato utile e costruttivo - dichiara Pentassuglia - per illustrare l’avanzamento dei lavori tesi a garantire al comparto olivicolo salentino l’indispensabile sostegno per le attività di rigenerazione olivicola. Come sempre abbiamo inteso confrontarci con il partenariato regionale con la massima trasparenza sulle attività del Dipartimento recependo tutti i più utili contributi per ulteriori provvedimenti di semplificazione e velocizzazione. Il tempo è infatti una variabile determinante per offrire sollievo a chi da troppo tempo soffre per la terribile devastazione dovuta a Xylella. Un’occasione importante e propizia per chiarire i tempi e le modalità di attuazione del Piano. Superate le iniziali difficoltà di coordinamento con i Decreti attuativi - prosegue -, oggi, le più importanti misure per la rigenerazione olivicola del Salento, come abbiamo avuto modo di dimostrare numeri alla mano, sono in avanzata fase di attuazione».

APERTA CALL DI IDEE PER RILANCIO TERRITORIO COLPITO

Individuare e sviluppare idee e progetti innovativi per il rilancio dell’economia e del territorio pugliese attraverso soluzioni in grado di contrastare e ridurre il contagio da Xylella, rigenerando i terreni colpiti dal batterio «killer degli ulivi». Nasce con questo obiettivo l'iniziativa 'Rinascere dalla Xylella' lanciata dall’Università del Salento e da Banca Sella, con il patrocinio della Regione Puglia e in partnership con la piattaforma di innovazione per startup e imprese Sellalab e dpixel, l’incubatore certificato del gruppo Sella. Secondo i dati di Coldiretti, a partire dal 2013 oltre 150.000 ettari di uliveti tra Lecce, Brindisi e Taranto sono stati devastati dalla Xylella, causando una grave desertificazione dei terreni a seguito della morte di oltre 21 milioni di ulivi e provocando danni per circa 1 miliardo di euro. Dunque l’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere, a livello nazionale e locale, idee e progetti innovativi per supportare e rivalutare le aree rurali pugliesi identificando nuove possibilità di sviluppo oltre alla coltivazione degli ulivi, per posizionare il Salento come hub di innovazione, per valorizzare le idee e il talento locale, dando così anche una nuova spinta di innovazione alle imprese agroalimentari e turistiche del territorio.

La 'call' di idee riguarda quattro ambiti di intervento: il contrasto e il rallentamento del contagio da Xylella, la cura delle piante malate, la rigenerazione e la conversione dei terreni colpiti e la mitigazione delle ulteriori conseguenze dal parassita come l’inquinamento atmosferico e i danni economici e sociali. L’iniziativa è rivolta a ricercatori e studenti universitari che abbiano già avviato o siano intenzionati ad avviare uno spin-off in ambito agri-tech, ma anche a startup già costituite o team con progetti imprenditoriali volti a incidere positivamente sugli effetti della Xylella e, più in generale, sull'agricoltura sostenibile e rigenerativa. Sono inoltre coinvolte le piccole e medie imprese che abbiano già sviluppato soluzioni innovative in grado di portare un contributo determinante nella lotta ai danni provocati dal parassita.