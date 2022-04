Lecce, auto prende fuoco mentre è in viaggio: paura per il conducente

LECCE - Attimi di paura lungo la strada che da Lecce porta a Maglie. Una vettura ha preso fuoco, in prossimità del parco commerciale Conad, in agro di Cavallino. Il conducente a bordo del mezzo si è reso conto del fumo che proveniva dalla parte anteriore, a causa di un guasto meccanico, e ha abbandonato immediatamente l’abitacolo, allertando i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio che, per fortuna, non ha coinvolto altri veicoli né provocato feriti, gli agenti della polizia stradale per gestire la viabilità e un’ambulanza del 118 che si trovava di passaggio.