Lecce, apre le porte il nuovo parcheggio nell'area ex Enel

Lecce comincia ad avvicinarsi agli standard di civiltà europei. Questo il pensiero che viene in mente davanti al nuovo parcheggio aperto ieri, in viale De Pietro, nell’area dell’ex Enel, con una cerimonia assolutamente informale. È il primo parcheggio interrato in città, una struttura da 610 posti auto, in pieno centro, della quale si parlava da un ventennio e che finalmente vede la luce. Un’operazione da 10 milioni di euro (tra l’acquisto dell’area e l’intervento vero e proprio) che la Powersun, azienda leader nella realizzazione dei parcheggi in Italia e all’estero, ha portato a segno in meno di tre anni.

Tecnologia e sicurezza sono i capisaldi di Parkejoo: si legge «parcheggiu», mettendo insieme il sapore salentino e il richiamo internazionale.

Vale la pena provarlo subito. L’azienda ha voluto offrire due settimane di uso gratuito, un modo anche per convincere i più scettici, coloro i quali pensavano che il parcheggio sarebbe rimasto un eterno annuncio, quanto è comodo lasciare l’auto e muoversi a piedi in centro. Si trova esattamente a 150 metri dalla villa comunale, a 250 dalla Basilica di Santa Croce, a 350 da piazza Sant’Oronzo e a 500 da piazza Mazzini.Dunque, ci sono 610 posti su tre livelli interrati: 24mila metri quadrati di struttura altamente tecnologica, ad elevata automazione, videosorvegliata h24, aperta tutto l’anno.

È il primo parcheggio in Italia che si sostiene energeticamente. Sull’edificio sovrastante la struttura è stata collocata una pensilina di 2000 metri quadri sulla quale sono stati installati pannelli solari che producono energia per 80KW. Ciò consente il cosiddetto «scambio sul posto», una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

Offre anche servizi per la mobilità sostenibile, con colonnine per la ricarica delle auto elettriche e possibilità di prenotare il proprio stallo tramite app senza perdere tempo nel traffico con il motore acceso. Parkejoo, infatti, sarà completato nei prossimi mesi con servizi complementari dei quali poter usufruire, sempre improntati sulla ricettività ecosostenibile. Al piano -1 saranno installate sei colonnine per la ricarica di auto elettriche. Consentiranno la ricarica del mezzo mentre è in sosta, anche in modalità veloce.

E a breve si potrà trovare Parkejoo sulle principali app dedicate ai parcheggi multipiano in Italia. Il collegamento al servizio consentirà di prenotare, e dunque assicurarsi, il posto auto per il momento giusto, senza correre il rischio di circolare con il mezzo nel centro della città alla ricerca dello stesso. Sarà utile anche per la prenotazione della colonnina di ricarica elettrica (si verrà avvisati, poi, con un messaggio quando l’auto parcheggiata sarà carica). All’interno si troverà anche un autolavaggio, ad uso esclusivo dei clienti. Ovviamente ci sono i servizi igienici ad ogni piano.

Nel dettaglio della struttura, i diversi livelli sono stati caratterizzati da un diverso coloro fluo utile ad orientarsi. In particolare, il piano - 1 è contraddistinto dal colore è il giallo; ha 162 posti auto e 4 uscite pedonali, per una superficie di seimila metri quadrati. Il piano -2, invece, è caratterizzato dal colore arancio; dispone di 227 posti e 4 uscite pedonali, su novemila metri quadrati. Il piano più basso, il -3, si individua dal colore celeste, ha 221 posti, 4 uscite su novemila metri quadrati di superficie.

La tariffa oraria sarà di 1,50 euro l’ora, ma sono previste agevolazioni per soste più lunghe ed anche per determinate categorie professionali. Il referente dell’azienda ha già incontrato i titolari degli alberghi e la prossima settimana incontrerà i commercianti per verificare le esigenze. Biglietti e abbonamenti dal 17 aprile prossimo (Pasqua). Fino al 16 aprile (incluso) si potrà parcheggiare liberamente.