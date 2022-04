Porta San Biagio, installata la riproduzione tattile per non vedenti e dislessici

L’inaugurazione è prevista per il 12 aprile, ma la seconda Porta di Lecce, in scala ridotta e destinata, fra gli altri, a ipovedenti, non vedenti e dislessici, è già stata installata. Rappresenta Porta San Biagio ed è dunque proprio a ridosso di tale Porta. All’imbocco di via Cesare Battisti, si trova invece quella che con gli stessi criteri, venne installata lo scorso anno. Si tratta della quarta Porta cittadina, intitolata a San Martino, andata purtroppo persa.

Come la prima, anche la nuova installazione, rientra nel Progetto “Monuments for all” di valorizzazione dei beni artistici ed architettonici, voluto dal Lions Club Santa Croce, attualmente presieduto da Ernesto Aprile, per l’occasione, in collaborazione con Insynchlab Società Cooperativa ed Istituto per ciechi “Anna Antonaci”, e grazie alla raccolta di fondi ed all’apporto degli sponsor Amolab, Primar, IQS e Kiro-Shipe Center Srl srl, Echolight Spa e Calcagnile Academy.

La riproduzione tattile, in pietra leccese, è stata realizzata con le più moderne tecnologie: dalla stampa 3D al QR Code che rimanda ad una voce narrante, sino al Font Easy Reading. Progettata dagli ingegneri Salvatore Calcagnile ed Andrea Di Tondo, con l’autorizzazione della Soprintendenza e l’autorizzazione del Comune, si inserisce nel più generale progetto di realizzazione di un percorso visivo-tattile di alcuni farà i più importanti monumenti leccesi, con l’obiettivo di rendere possibile la fruizione anche a chi è portatore di handicap. Tale inclusione avviene ed avverrà attraverso la realizzazione di lavagne tattili ad elevato contrasto cromatico e tattile, appunto, in cui le riproduzioni in pietra saranno accompagnate da brevi ma esaustive descrizioni sia in Braille che testuali in italiano ed inglese, ad elevata visibilità. Più in particolare, l’esperienza tattile è affidata alle superfici inclinate degli altorilievi che riproducono le forme essenziali ed utili alla descrizione del monumento.

Il Lions Club Santa Croce ha già realizzato per la Comunità, i progetti “Glasses for all” per la fornitura di occhiali ai meno abbienti ed il giardino sensoriale “Helen Keller”.