Lecce, arrestato dalla polizia il presunto scippatore seriale

LECCE - La polizia identifica e arresta il presunto scippatore seriale. Il provvedimento è stato eseguito questa mattina dalla Squadra Mobile, su disposizione del Tribunale di Lecce. L'uomo è ritenuto l’autore di almeno tre scippi avvenuti, nei giorni scorsi, precisamente nei giorni 15 e 16 marzo scorsi, a Cavallino, a Lecce ed a Lequile.

Nel dettaglio, le vittime, tutte donne tra i 40 ed i 60 anni, hanno subito il tentativo, nel caso di Cavallino, e la sottrazione negli altri due episodi, della propria borsa. In tutti i casi, a causa della violenza usata dall’aggressore, le donne, nel tentativo di resistere allo scippo, sono cadute per terra e costrette a recarsi in ospedale.

Dalle prime testimonianze era emerso che l’aggressore compiva gli scippi a bordo di uno scooter privo di targa e vestito con abiti scuri. In un caso l'azione è stata filmata da un passante che ha assistito all'episodio, a Lecce, in altri le indagini si sono avvalse delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza posti nelle vicinanze dei luoghi in cui l'uomo ha agito.

Da qui si è arrivati all'autore, che agiva a bordo di un ciclomotore Piaggio Liberty nero privo di targhino identificativo, con indosso un capo di abbigliamento caratterizzato da una scritta sulla parte anteriore.

L'arrestato, di 32 anni, ha precedenti specifici per furto, rapina e violazione della legge sugli stupefacenti. Attualmente è in carcere indagato per i reati di tentato furto con strappo, furto con strappo consumato, rapina e lesioni personali.