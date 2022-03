Operaio morto folgorato nel Salento: s'indaga per omicidio colposo

LECCE - La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di Antony Turnone, l'operaio 30enne morto folgorato ieri a San Donato di Lecce mentre lavorava nel cantiere di un impianto fotovoltaico. Il magistrato di turno Alessandro Prontera ha disposto l’autopsia che dovrà stabilire le cause della morte. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Da verificare se siano state adottare tutte le procedure previste per la sicurezza sui luoghi di lavoro.