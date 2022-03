Tragedia a San Donato: urta cavo alta tensione mentre scarica da un camion, a 29 anni muore folgorato

Un giovane di 29 anni è morto questa mattina a San Donato (Le) folgorato da una scarica elettrica mentre era al lavoro in un impianto fotovoltaico. A quanto si apprende durante le manovre di scarico da un camion avrebbe urtato con un braccio meccanico il cavo dell'alta tensione. I carabinieri di San Cesario sono intervenuti tempestivamente insieme ai Vigili del Fuoco e al personale dello Spesal e dell'Enel, ma per il malcapitato non c'è stato nulla da fare, dopo il trasporto all'ospedale Vito Fazzi di Lecce è deceduto.