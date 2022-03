S.M di Leuca, gattini precipitano in un canale di scolo: salvati dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Tricase sono intervenuti questa sera verso le 19.30 a Santa Maria di Leuca per un soccorso speciale. Insieme agli agenti della polizia municipale di Castrignano del Capo hanno tratto in salvo quattro gattini che erano precipitati all'interno di un canale di scolo. Non si sa se la madre li avesse partoriti proprio lì oppure vi siano finiti per caso. Dopo l'apertura delle griglie metalliche i micetti sono stati consegnati ai volontari dell'associazione Animanimale che ora se ne prenderanno cura.