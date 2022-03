Lecce, la moda piange la scomparsa di Elisa Bedori

Il mondo della moda pugliese piange la sua esperta più spumeggiante e intraprendente. Si è spenta dopo lunga malattia Elisabetta (Elisa) Bedori, ideatrice e organizzatrice di Lecce Fashion Weekend. Era nata a Milano il 28 ottobre 1961 in una famiglia che per varie ragioni ha lasciato il segno: il padre Gianni, noto con lo pseudonimo di Johnny Sax, è stato un celebre jazzista, mentre la madre Paola prese parte al concorso «5000 Lire per un sorriso», precursore di Miss Italia. Titolare dell’Agenzia Alta Voce, versata alla valorizzazione della moda sartoriale «made in Puglia», lascia il compagno Vincenzo Longo, sempre al suo fianco nell’organizzazione della Fashion Weekend. Le esequie domani alle 16, nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria (vicino allo Zenith), a Lecce (il feretro sarà trasportato alle 14.30).