Lecce, 315milioni di euro per il "Parco della Giustizia": «Progetto irrealizzabile»

LECCE - Per realizzare il "Parco della Giustizia" di Lecce su un terreno confiscato alla mafia, i tecnici della società incaricata dall’Agenzia del Demanio, stimano una spesa pari a 317 milioni di euro. Si tratta di una somma che supera di quasi 5 volte i 70 milioni stanziati dal Ministero. Il "Parco della Giustizia" accorperebbe tutte le funzioni dell’attività giudiziaria della città, archivi compresi. Il progetto è stato illustrato stamani nell’aula magna del Palagiustizia di Lecce alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. «Per l'investimento prospettato, l’opera appare irrealizzabile - ha detto Sisto -. Ciò non vuol dire che non si possano trovare altre soluzioni, ma bisognerà evitare una disfunzionalità, che un servizio finisca col diventare un disservizio e una diseconomia».