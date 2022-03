Sclerosi multipla, a Borgagne per la Festa del Papà sedute di fisioterapia in regalo

Quest’anno per la festa del papà e per tutto il mese di marzo ritorna l’iniziativa solidale, promossa dalla Associazione Sunrise Onlus di Borgagne (Le), presieduta da Maria De Giovanni, che regala sedute di fisioterapia e assistenza ai papà affetti da sclerosi multipla. L’idea si ripropone dopo la prima edizione dello scorso anno, che ha avuto un ottimo successo, con tanti papà che hanno usufruito del progetto. Maria De Giovanni spiega la valenza di questa iniziativa, anche in funzione del fatto che con la pandemia tanti papà hanno perso il lavoro e tanti hanno priorità familiari diverse : «È un'opportunità questa di regalare cose utili come le sedute di fisioterapia, quest’anno partiamo da un minimo di cinquanta sedute che verranno donate ai papà che ne faranno richiesta. Già sulla scia dello scorso anno sono arrivate le richieste di papà costretti a rinunciare alla terapia, per soddisfare altri bisogni della famiglia. Giovani papà e uomini che decidono per emergenza di mettere da parte la fisioterapia, soprattutto quella che si esegue con macchinari speciali ed è a pagamento, per gestire le risorse rivolte alla famiglia».

Insomma, festa del papà colorata di solidarietà, offerta dalla associazione ma che apre uno spaccato sociale rivolto a quanti vorranno partecipare, con un piccolo contributo che servirà regalare per avere qualche seduta in più. Tutti i riferimenti per aderire si trovano sulla pagina dedicata a Sunrise Onlus sui vari social, ma anche attraverso la mail sunriseonlus@hotmail.com oppure basterà fare una donazione al numero Iban associativo IT76L0526279750CC0041232706 con la causale Festa del papà.