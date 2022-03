Sorpresi mentre stavano "cannibalizzando" auto rubate, due arresti nel leccese

LECCE - Sorpresi mentre stavano smontando un'auto rubata, la polizia ha arrestato un pluripregiudicato e un incensurato a Cutrofiano. Nel corso di specifico servizio per il controllo di autodemolitori non autorizzati, gli agenti del commissariato di Galatina (Le) e della Sezione di Polizia Stradale di Lecce, hanno proceduto all’arresto di due soggetti, colti nella flagranza del reato di ricettazione e riciclaggio di veicoli e parti di essi. Nello specifico, la verifica è stata effettuata in agro del Comune di Cutrofiano (Le), all’interno di uno stabile adibito ad officina e carrozzeria nella disponibilità del pluripregiudicato (G. F. le sue iniziali) per la stessa tipologia di reato, ove, unitamente ad un incensurato (S.G. le sue iniziali), era intento nello smontaggio di una Fiat Panda di colore nero parzialmente “cannibalizzata”, compendio di furto denunciato nei giorni scorsi. Nell’immobile è stata rinvenuta “cannibalizzata” anche una Alfa Romeo Giulia di colore bianco, già compendio di furto lo scorso 1 marzo.

Nel prosieguo dell’attività di controllo e perquisizione sono state scoperte diverse migliaia di altri pezzi di carrozzeria, parti meccaniche, motori, centraline e componentistica elettronica di altri veicoli, alcuni dei quali ancora provvisti di numeri identificativi, che si ritiene appartenenti ad altri veicoli rubati negli ultimi periodi in questa provincia. Sono in corso accertamenti volti anche alla verifica della presunta violazione delle norme ambientali sullo smaltimento di rifiuti speciali e delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. L’immobile è stato posto sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente. I due indagati sono stati dichiarati in arresto e posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.