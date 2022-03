Lecce, ricomincia la guerra contro l'impianto di compostaggio

Lecce - Le amministrazioni comunali di Trepuzzi e Surbo non ne vogliono sapere dell'impianto di compostaggio a masseria Ghetta. L'incontro fra i due Comuni, guidati dai sindaci Giuseppe Taurino e Ronny Trio, si è tenuto nella sala consiliare del Comune di Surbo per discutere e condividere le iniziative utili ad impedire la realizzazione dell'impianto in una zona che è feudo della città di Lecce ma che confina con i due comuni.

I sindaci hanno ribadito come «l’impianto di compostaggio, localizzato in quel territorio, risulterebbe fortemente impattante per le comunità del Nord Salento oltre a danneggiare in maniera permanente il percorso amministrativo intrapreso in questi anni volto alla creazione di un nuovo polo turistico attrattivo in un'area in cui sono presenti luoghi di interesse culturale» come l’Abbazia di Cerrate (gestita dal Fai), la marina di Casalabate «o le numerose masserie divenute resort e agriturismi di altissimo livello».

Il progetto sarà presentato il 14 marzo prossimo, nel frattempo le due Amministrazioni hanno fatto sapere che si riservano «di avviare iniziative per coinvolgere il territorio, le associazioni e la cittadinanza». Al presidente della Provincia di Lecce verrà chiesto «di convocare l'Assemblea dei sindaci per riaprire la discussione e valutare le alternative già espresse in passato».