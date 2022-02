Ugento, cerca di scaldare il letto con un phon e dà fuoco a tutta la casa

Alle 20.30 circa di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Ugento (Le) in via San Pantaleo, dopo una segnalazione per un incendio. All'interno c'era l'occupante, V.G.B., che aveva utilizzato un phon per capelli per riscaldare il letto, e un materasso aveva preso fuoco: da qui le fiamme si erano propagate in tutta la casa. Non solo: a causa della forte escursione termica, i solai della stanza in cui si è verificato l’incendio hanno subito il distacco degli intonaci e dei laterizi; inoltre, tutta l’abitazione si è annerita per la fuliggine. La casa è stata dichiarata inagibile e l’occupante ha trovato ospitalità dalla figlia.