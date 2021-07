Galatina, pestano un ragazzino per gelosia: in due nei guai

Galatina - Pestato a sangue per aver chiacchierato con la ex ragazza di uno degli aggressori. Sono stati denunciati per lesioni personali i presunti responsabili del pestaggio avvenuto il 22 luglio scorso nella villa comunale di piazza Alighieri. Nei guai sono finiti un 18enne di origini rumene e un 17enne di Galatina.

La vittima ha raccontato di essere stato preso a calci e pugni dal 18enne mentre l'altro ragazzo teneva fermo un amico della vittima, intervenuto in suo soccorso.

Avviate le indagini, i presunti aggressori sono stati identificati e denunciati dagli agenti del commissariato di Galatina. La vittima guarirà in sette giorni, salvo complicazioni.