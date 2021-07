Tricase, coppia di anziani trovata morta in casa: erano lì da giorni

LECCE - Una coppia di anziani, marito e moglie, lui 75 anni lei 72, sono stati trovati morti nella loro abitazione a Tricase (Lecce). A scoprire i corpi sono stati i carabinieri allertati dai vicini di casa che non li vedevano da giorni. In casa non ci sono segni di effrazione. A quanto si apprende, la donna era costretta a letto da una malattia e suo marito l’accudiva da tempo, da solo, anche perché non avevano figli né parenti. Il marito è stato trovato seduto su una sedia in cucina, sua moglie distesa a terra, accanto al letto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe essere morto per un malore una decina di giorni prima della donna che, in assenza di cure, sarebbe morta dopo alcuni giorni. I magistrati hanno comunque disposto le analisi per escludere che gli anziani possano aver assunto qualche sostanza nociva.