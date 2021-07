Lecce, automobilista finisce nella vetrata del bar: ha ingranato la prima invece della retromarcia

Lecce -Ingrana la prima anzichè la retromarcia e finisce dritta nella vetrata del Bar degli angeli. L'incidente, che solo per pure miracolo non ha avuto gravi conseguenze, si è verificato questa mattina alle 9 nella centralissima via Benedetto Croce.

La donna, 55 anni, di Lecce, era su una Fiat Punto. Secondo una prima ricostruzione dei vigili urbani era parcheggiata e nel momento stesso in cui è partita ha sbagliato a ingranare la marcia ed è finita dritta nella vetrata del bar, travolgendo i tavolini che a quell'ora erano fortunatamente liberi.

Immediati i soccorsi alla donna. Sul posto i vigili urbani di Lecce e il 118 che ha prestato i primi soccorsi alla donna, sotto choc prima di condurla in ambulanza a Casarano per ulteriori controlli.