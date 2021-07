Lecce, smontate le impalcature a Piazza Sant'Oronzo: «Torna a splendere uno dei simboli della città»

LECCE - Da stamattina sono in corso i lavori di smontaggio e rimozione delle impalcature che circondano la colonna di Piazza Sant’Oronzo. Entro pochi giorni uno dei simboli della città di Lecce tornerà ad essere visibile, con i suoi rocchi e il capitello di epoca romana che dal ‘600 caratterizzano la piazza principale del capoluogo salentino. Ad annunciarlo in un post su Facebook è il sindaco Carlo Salvemini: «Gli interventi di pulitura, consolidamento e i trattamenti protettivi sono stati realizzati a regola d’arte grazie all’opera dei restauratori dalla ditta Emilio Colaci, che ringrazio per il lavoro svolto. Rimuovere le impalcature significherà restituire alla bellezza uno scorcio della nostra piazza principale, per troppo tempo nascosto alla percezione dei leccesi e dei visitatori».

E la statua di Sant'Oronzo? «Presto forniremo novità anche sul percorso che ci condurrà alla collocazione della copia sul capitello - spiega il sindaco - nel frattempo la statua di Sant’Oronzo è visibile e accessibile a tutti a Palazzo Carafa, nell’atrio principale d’accesso, aperto su Via Rubichi. Ci vuole tempo, pazienza, pareri, autorizzazioni. Confrontarsi con il deperimento dei beni monumentali, e i necessari restauri, è una fatica necessaria per tutte le città d’arte. L’attesa, però, è sempre ben ripagata quando finalmente le coperture vengono rimosse. E la bellezza, come è stato per Santa Croce, ritrova vigore», conclude.