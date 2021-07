Casarano, presunti abusi sulle figlie della convivente: a processo

Casarano - Un 51enne sarà giudicato in abbreviato per presunti abusi sessuali sulle figlie della convivente. La sentenza è prevista per il 29 ottobre prossimo.

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della madre delle ragazze. Tra luglio del 2018 e giugno del 2019 l'uomo avrebbe approfittato dell'assenza della compagna per compiere atti sessuali con le due sorelline di appena 13 anni: palpeggiamenti e, in alcuni casi, anche atti di autoerotismo.

Le ragazze hanno confermato ogni cosa durante un'ascolto protetto. La psicologa ha confermato l'attendibilità delle loro dichiarazioni.