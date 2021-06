Blitz contro «l'ombrellone selvaggio» nel Salento: sequestrati in 30

LECCE - Blitz contro l’ombrellone selvaggio la scorsa notte a Porto Cesareo dove i carabinieri sono dovuti intervenire per liberare circa 300 mq di area demaniale, in località Scalo di Furno, occupata abusivamente con ombrelloni e sedie lasciati incustoditi dai villeggianti e usati come segnaposto. Ad essere sequestrati trenta ombrelloni di varie dimensioni, sedie in plastica, sedie sdraio e un carrello contenente merce destinata alla vendita ambulante.