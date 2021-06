Lecce - Lei lo lascia e lui per ripicca le incendia l’auto. È accaduto a Lecce, nel quartiere San Lazzaro. Bersaglio del raid incendiario è una professionista di 51 anni, del luogo.

Il giovane compagno, 31 anni, di Copertino (Lecce), le è andato all’alba sotto casa e, approfittando dell’assenza della donna, ha appiccato il fuoco all’auto, una Mercedes classe A.

La vettura è andata completamente distrutta. Il trentunenne è stato intercettato nel corso di un controllo da una pattuglia dei Carabinieri sulla strada del ritorno a Copertino.

In evidente stato di ebrezza, è stato condotto in caserma dove ha finito per confessare l’episodio. La sua posizione al vaglio degli inquirenti.