Lecce, ok dell'Anvur a corso di Laurea in Medicina

Parere favorevole dell’Anvur al corso di laurea in Medicina a Lecce. L’ha detto stamattina Antonio Felice Uricchio, presidente dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), alla conferenza di presentazione del Distretto biomedicale del Salento. Per la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, «con il parere favorevole dell’Anvur adesso il corso di laurea in Medicina è realtà».

«Oggi è davvero un giorno speciale - ha detto Capone - il corso di laurea in medicina ha avuto il parere favorevole dell’Anvur. Un seme incredibile per il Salento e la Puglia tutta che completa così un sistema in cui convivono le quattro gambe dei sistemi di eccellenza: le idee, che appartengono al territorio e all’intera comunità internazionale, le infrastrutture, necessarie a sostenere percorsi di sviluppo, i capitali di rischio e le imprese, che sono fondamentali perché danno l’orientamento del mercato. Da oggi il Salento, con il Corso di Laurea in Medicina, il Distretto biomedicale, il Dea del Vito Fazzi di Lecce, il CNR e le imprese innovative, si connette meglio con il resto d’Europa e del mondo. E i nostri ragazzi avranno le stesse opportunità dei loro coetanei, in un regime di offerta pubblica che è, innanzitutto, garanzia di civiltà e di democrazia».