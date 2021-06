Galatone, incendio in camera da letto: un ustionato

Galatone - Paura, questa mattina, per un incendio scoppiato in una abitazione di via Cappuccini. Il proprietario, un 56enne che vive da solo, ha cercato di spegnere le fiamme ed è rimasto ustionato al viso.

L'incendio si è propagato nella camera da letto per colpa di un corto circuito all'impianto elettrico. Erano le 6.30 del mattino. Il proprietario era uscito poco prima per fare colazione al bar. Rientrato in casa ha visto il fumo e le fiamme che provenivano dalla camera da letto. Istintivamente ha cercato di spegnerle, rimanendo ustionato.

I vicini hanno chiamato i soccorsi e in breve tempo sono arrivati sul posto vigili del fuoco e un'ambulanza che ha portato l'uomo all'ospedale di Gallipoli. Nulla di grave fortunatamente. Le ustioni sono di lieve entità.