Lecce, strade sicure e belle quasi 17 milioni di euro per tutte le città

Lecce -Nel Salento stanno per arrivare quasi 17 milioni di euro per mettere in sicurezza le strade di tutti i comuni. Si tratta del programma «Strada per Strada», con il quale la Regione mette a disposizione complessivamente cento milioni di euro per sistemare strade e marciapiedi di tutti i 257 comuni pugliesi.

«La più grande operazione di manutenzione e cura di bellezza delle nostre comunità nella storia regionale» l’ha presentata il presidente della Regione, Michele Emiliano. Si tratta del programma regionale straordinario elaborato e proposto dal vicepresidente e assessore regionale al Bilancio e alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese, ed approvato dalla Giunta regionale.

Alla provincia di Lecce sono stati destinati quasi 17 milioni di euro, per l’esattezza 16.854.158. I 100 milioni di euro sono stati ripartiti integrando due criteri oggettivi ponderati: il numero di abitanti al 1° gennaio 2020 ha pesato per il 55%; la superficie territoriale comunale per il 45%. «Ora tocca ai sindaci cogliere questa opportunità - ha evidenziato Emiliano - mettersi al lavoro per elaborare progetti subito cantierabili».

Ecco, comune per comune, i finanziamenti. Alessano 153.063,69 euro; Alezio 117.632,05; Alliste 145.076,34; Andrano 101.093,42; Aradeo 146.180,71; Arnesano 86.807,02; Bagnolo del Salento 40.674,99; Botrugno 59.668,70; Calimera 121.032,20; Campi Salentina 244.529,43; Cannole 70.083,25; Caprarica di Lecce 57.858,77; Carmiano 219.264,60; Carpignano Salentino 164.349,25; Casarano 363.709,89; Castrì 68.847,50; Castrignano dei Greci 74.728,62; Castrignano del Capo 120.272, 56; Castro 43.042,22; Cavallino 227.261,63; Collepasso 109.797,90; Copertino 461.645,24; Corigliano 144.711,41; Corsano 94.421,89; Cursi 74.887,73; Cutrofiano 253.227,52; Gagliano del Capo 108.540,99; Galatina 554.851,39; Galatone 319.122,65; Gallipoli 376.525,46; Giuggianello 39.719,33; Giurdignano 59.252,83; Guagnano 165.181,63; Lecce 1.860.880,43; Lequile 204.058,50; Leverano 307.110,31; Lizzanello 221.119,42; Maglie 245.468,18; Martano 173.459,42; Martignano 37.261,14; Matino 217.478,36; Melendugno 329.756,14; Melissano 124.632,33;Melpignano 55.904,84; Miggiano 65.417,63; Monteroni 228.774,45; Montesano Salentino 56.121,83; Morciano di Leuca 75.115,80; Muro 106.303,03; Nardò 872.910,91; Neviano 108.058,81; Nociglia 56.113,05; Novoli 149.262,32; Ortelle 55.543,01; Otranto 258.849,30; Palmariggi 40.551,50; Parabita 170.857,65; Patù 42.856,13; Poggiardo 128.215,49; Porto Cesareo 167.574,19; Presicce-Acquarica 232.832,09; Racale 206.009,92; Ruffano 223.702,72; Salice 249.853,91; Salve 139.471,34; San Cassiano 47.812,32; San Cesario 129.748,65; San Donato 126.923,76; San Pietro in Lama 67.243,08; Sanarica 50.309,42; Sannicola 143.480,78; Santa Cesarea Terme 102.595,94; Scorrano 176.090,05; Seclì 45.845,87; Sogliano Cavour 67.478,75; Soleto 144.229,05; Specchia 122.480,87; Spongano 77.754,21; Squinzano 259.249,10; Sternatia 69.495,59; Supersano 143.100,52; Surano 42.642,69; Surbo 250.933,12; Taurisano 215.164,69; Taviano 213.988,17; Trepuzzi 249.787,37; Tricase 339.814,24; Tuglie 91.376,36; Ugento 401.134,49; Uggiano La Chiesa 93.888,07; Veglie 333.688,49; Vernole 237.686.01; Zollino 49.305,41.