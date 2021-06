Barca affonda a largo del Salento, Guardia Costiera salva intera famiglia

GALLIPOLI - Brutta avventura per una famiglia di Matino (Lecce), salvata dall’intervento della Guardia Costiera dopo che la piccola barca a motore con cui stava facendo una gita è affondata a circa 2 miglia al largo di Gallipoli. Quattro le persone, tra cui un minorenne, a bordo. L'imbarcazione all’improvviso ha cominciato ad imbarcare acqua fino a capovolgersi. Prima di finire in acqua uno dei passeggeri è riuscito a dare l’allarme al 1530, il numero blu della Capitaneria. Ricevuta la segnalazione, sul posto è arrivata una motovedetta, uno dei membri l’equipaggio si è tuffato in mare ed ha soccorso i quattro naufraghi. Per fortuna tutti se la sono cavata con una grande spavento.