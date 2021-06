Gallipoli, vacanze di lusso nel resort, poi sparisce: a processo finto medico

Gallipoli - Prenota e trascorre le vacanze in un resort di Gallipoli, poi al momento di pagare sparisce. È finito sotto processo un 55enne della provincia di Milano che nel 2016 si è spacciato per un noto medico con grandi disponibilità economiche, traendo in inganno tutti.

M.M.C. è finito sotto processo con l'accusa di insolvenza fraudolenta. Stando all'accusa l'uomo avrebbe soggiornato dall'11 agosto al 2 settembre del 2016 nel resort, pagando soo un acconto. Al momento del saldo avrebbe fatto perdere le sue tracce e con lui i 2.983 euro da pagare. I carabinieri, però, sono riusciti a risalire a lui.