Leuca, il pescatore sta male: salvato dalla Guardia costiera

Leuca - Un marittimo ha problemi di cuore sul peschereccio: lo soccorre la Guardia costiera. È accaduto questa mattina, a 7 miglia dal

porto.

Alle 9.30 è arrivata la segnalazione alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli. Il comandante di un peschereccio, intento in attività di pesca, spiegava che un marinaio a bordo accusava forti dolori al cuore. Attivati i soccorsi, la motovedetta SAR CP886 ha fatto rotta verso il

peschereccio per effettuare il trasbordo. Contestualmente è stato allertato il servizio 118 per le prime cure e il trasporto al nosocomio di Tricase.