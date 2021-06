Casarano, gatto precipita in una cisterna: salvato dai vigili del fuoco

Lecce - Avventura a lieto fine a Casarano, in Salento, per un gatto caduto accidentalmente in una cisterna per la raccolta d’acqua profonda 15 metri. E’ stato recuperato dai Vigili del fuoco del Reparto Speleo Alpino Fluviale, in collaborazione con i colleghi del distaccamento di Gallipoli. Uno dei «caschi rossi», verificata la salubrità dell’aria nella cisterna, si è calato in profondità riuscendo a salvare il felino. I suoi proprietari hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e hanno ringraziato i Vigili del fuoco per aver riportato a casa il loro piccolo amico.