Rifiuti nel parco di Portoselvaggio, multati i responsabili

Nardò - Stanati e multati i due sporcaccioni che avevano abbandonato sacchi di rifiuti lungo la strada che costeggia il parco regionale di Portoselvaggio.

L'operazione è stata eseguita dalle guardie G.E.V. Endas con l'ausilio delle Guardie Zoofile Agriambiente di Nardò. Durante un sopralluogo la presenza di numerosi sacchi che contenevano rifiuti di vario tipo.

Ispezionando il contenuto dei sacchi le guardie sono riuscite ad identificare gli autori del gesto. Due neretini che dovranno rispondere di quanto fatto. Entrambi sono stati sanzionati amministrativamente per la violazione dell’Ordinanza nr. 114, per un importo totale di mille euro.

Le GEV ENDAS, convenzionate con il comune di Nardò, con l’arrivo dell’estate hanno ripreso la loro attività di vigilanza ambientale. «Gli sporcaccioni non avranno vita facile -avvertono - i controlli saranno continui con particolare attenzione al fenomeno dell’abbandono di rifiuti. L’ambiente va rispettato e tutelato specialmente se, come in questo caso, ad essere preso di mira sono luoghi come il Parco Regionale di Porto Selvaggio».