Galatina, in casa armi e munizioni: indagato 69enne

Nel corso di un controllo a casa di un 69enne di Galatina, gli agenti del locale commissariato hanno scoperto e sequestrato numerose armi, polvere da sparo e munizioni. Il 69enne è incensurato ed è titolare di una regolare licenza e porto di fucile per uso sportivo, nonché di licenza e porto di fucile per uso caccia, ma non ha rinnovato le autorizzazioni e per questo non poteva comprare né conservare il quantitativo di munizioni a palla superiore alle 200 unità di cui è stato trovato in possesso.

Dalla verifica è emerso che l’uomo deteneva un quantitativo di polvere da sparo e di munizioni superiore a quanto denunciato. Al 69 enne sono stati sequestrati 8 fucili, 4 carabine, 5 pistole, 944 grammi di polvere da sparo e circa 600 cartucce tra cui 16 bossoli e 7 munizioni con contrassegno «parabellum» di cui è vietata la detenzione. Il 69enne è stato indagato per le violazioni in materia di armi e munizioni.