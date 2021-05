Variante indiana, accertato un altro caso a Nardò

LECCE - Un altro caso di variante indiana è stato registrato nel Salento. Si tratta di un cittadino residente a Nardò, riconducibile ai contatti dei due gruppi di persone rientrate dall’India alla fine del mese di aprile, residenti a Lecce e a Nardò. Nella prima settimana di maggio, il sequenziamento dei tamponi, effettuati dai sanitari della Asl, elaborato dal laboratorio analisi del Policlinico di Bari, aveva accertato 13 casi di variante indiana a Lecce e 3 a Nardò. Ora se ne aggiunge un altro. Ma si attende l’esito del sequenziamento di un’altra decina di test.

Complessivamente, il contagio continua a ridimensionarsi in provincia, come in tutta la regione. Ieri, il bollettino epidemiologico del Dipartimento Promozione della Salute della Puglia ha rilevato 50 nuovi casi positivi nel Salento, su 314 complessivi in tutta la regione, elaborati su 9.289 tamponi. In particolare, i nuovi positivi sono stati 113 in provincia di Bari, 51 in provincia di Brindisi, 54 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 50 in provincia di Lecce, 31 in provincia di Taranto, e 2 casi di residenti fuori regione.

Purtroppo, rimane alto il numero dei decessi: 28 in Puglia, dei quali 5 nella provincia di Lecce, 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Notizie incoraggianti giungono, invece, dal fronte dei ricoveri. Ieri, nel reparto di Terapia intensiva Covid del Dea (ospedale «Vito Fazzi» di Lecce), i ricoverati erano scesi ad 11, e questo fa ben sperare per i prossimi giorni. Un andamento in linea con quello delle altre strutture sanitarie pugliesi, tant’è che la Regione, l’altro ieri, ha già predisposto il piano di riordino ospedaliero che prevede il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile, con il ripristino del numero dei posti nei reparti secondo la situazione antecedente la pandemia da coronavirus.

Dall’inizio della pandemia, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è stato di 249.143.

In particolare, ci sono state 26.209 persone contagiate nella provincia di Lecce; 94.233 nella provincia di Bari; 25.009 nella provincia di Bat; 19.112 nella provincia di Brindisi; poi, 44.556 cittadini nella provincia di Foggia; 38.847 residenti nella provincia di Taranto.