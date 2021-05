Lecce, la lotta ai tumori si fa sui posti di lavoro

Lecce - Datori di lavoro e dipendenti insieme per combattere i tumori direttamente sul posto di lavoro.

Il progetto di prevenzione primaria sarà presentato in diretta Facebook sulla pagina Lilt Lecce giovedì 20 maggio alle 18.30. L'obiettivo è trasformare le aziende in un luogo in cui fare prevenzione oncologica, con la collaborazione di datori di lavoro e dipendenti. Una iniziativa capace di fare di «Health and Work» il progetto vincitore del bando Puglia Capitale Sociale 2.0 della Regione Puglia sostenuto dal Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore.

Introdurrà i lavori il presidente dell’associazione, Carmine Cerullo; interverranno Raffaella Arnesano, project manager, e Silvia Errico, psicologa; concluderà Giuseppe Serravezza, responsabile scientifico Lilt Lecce. Modererà Tiziana Colluto, giornalista.

Le attività di progetto, che si svilupperanno nell'arco di dodici mesi, si apriranno con un corso di formazione a distanza per la diffusione delle buone prassi sul Wellness at Work e per la sensibilizzazione alla prevenzione oncologica primaria nei luoghi di lavoro. Il corso relativo al benessere nei luoghi di lavoro si snoderà attraverso cinque video didattici, tenuti da professionisti del settore, come oncologi, psicologi ed altri esperti. I video saranno pubblicati sul sito www.legatumorilecce.org, nella sezione dedicata al progetto, e saranno a disposizione di tutti i datori di lavoro che vorranno approfondire l’argomento. La fase successiva prevede l'organizzazione di incontri (in presenza) con i formatori LILT presso le aziende aderenti.

«Investire nella cultura della prevenzione dei tumori non può prescindere dal coinvolgimento di tutti gli attori di un territorio - ribadisce il presidente di Lilt Lecce, l'oncologo Carmine Cerullo - Il progetto ha l'obiettivo di aprire un dialogo su questo tema con i datori di lavoro, i dipendenti e i loro familiari, per costruire insieme percorsi di prevenzione primaria e secondaria, aumentando la conoscenza dei fattori di rischio e l'adozione di buone prassi. Ogni azienda deve divenire un luogo in cui si può imparare a prevenire».

«La storia della medicina e l'epidemiologia in particolare – sottolinea il direttore scientifico Lilt Lecce, l'oncologo Giuseppe Serravezza – rilevano chiaramente che, fatta eccezione per le rare malattie genetiche, ogni evento morboso si correla ad una o più cause che lo hanno provocato. Di fatto, il rischio di ammalarsi aumenta con l'intensità e la durata di esposizione. Ne deriva che sono proprio gli ambienti di lavoro, oltre a quelli di vita, che finiscono per rappresentare potenziali fattori di rischio per la nostra salute. Oggi, alla luce dei dati epidemiologici sempre più allarmanti, si rivela quanto mai urgente e necessario promuovere strategie finalizzate a ridurre le esposizioni a rischio delle popolazioni, attraverso concreti interventi di salute pubblica».

Nel progetto sono coinvolti numerosi enti e organizzazioni, chiamati a condividere l’impegno sul campo. Tra loro, l'Unione Sportiva Lecce, Confindustria Lecce, Provincia di Lecce, Cgil Lecce, Cisl Lecce, Uil Lecce, Links S.p.A., Quarta Caffè S.p.A., A.S.D. Dream Volley, A.S.D. Frata Nardò Basket, A.S.D Volley Leverano. Info: www.legatumorilecce.org Facebook: @Lilt.Lecce