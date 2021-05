Ancora sangue sulle strade del Salento, 24enne muore in ospedale dopo incidente con il motorino

GALLIPOLI - Un giovane di 24 anni di nazionalità ghanese è morto la scorsa notte nell’ospedale di Gallipoli dov'era stato ricoverato in seguito ad un incidente stradale . Il 24enne era alla guida del suo motociclo quando per cause da accertare in prossimità di via Regina Elena a Neviano, ha perso il controllo andando a sbattere contro un’autovettura parcheggiata regolarmente ai margini della strada. In ospedale era risultato positivo all’alcol test e all’uso di stupefacenti. Le sue condizioni apparse in un primo momento non gravi sono andate peggiorando nel corso della notte fino alla morte in ospedale. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia.