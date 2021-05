Ex carabiniere ucciso a Copertino: ascoltata la famiglia, legami con vittima

LECCE - Sarebbero stati ascoltati come persone informate sui fatti i quattro componenti della famiglia di San Donaci condotti in caserma a Lecce questa mattina per riferire su circostanze utili alle indagini relative all’omicidio dell’ex carabiniere Silvano Nestola. La vittima, 46enne, è stata uccisa ieri sera davanti casa della sorella a Copertino, in contrada Tarantino, dove si era recata a cenare con il figlio. A quanto si apprende, le persone ascoltate in caserma fanno parte di una famiglia riconducibile alle frequentazioni private della vittima. Uno di loro risulterebbe anche in possesso di un regolare porto d’armi. La famiglia ha fatto rientro a San Donaci nel pomeriggio. Nelle scorse ore i carabinieri del nucleo operativo sono ritornati sul luogo del delitto per un ulteriore sopralluogo.