Bancarotta: condannato commercialista leccese

Una condanna per la bancarotta della vecchia proprietà del Bar Commercio. Il collegio della prima sezione penale (presidente Pietro Baffa) ha inflitto la pena di 6 anni a Pasquale Pino, 70 anni, commercialista di Lecce. Sotto processo il professionista era finito con l’accusa di bancarotta fraudolenta aggravata dal danno di rilevante entità. Nel dispositivo della sentenza i giudici hanno disposto anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e il risarcimento del danno. L’ammontare sarà definito in separata sede, nel frattempo è stata disposta una provvisionale di 50mila euro a favore del curatore fallimentare, costituito in giudizio con l’avvocato Valeria Rodelli.

Sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato è stata pronunciata nei confronti della moglie del commercialista Pasqua Scaranello, 64enne e della figlia Angela Stefania Pino, 35enne. I giudici hanno aderito alla tesi difensiva sostenuta dall’avvocato Luigi Covella. Il commercialista, invece, era difeso dall’avvocato Luigi Corvaglia. Anche lui, al termine dell’arringa, aveva chiesto l’assoluzione dell’assistito. E, non appena saranno depositate le motivazioni della sentenza, presenterà ricorso.

La requisitoria del pubblico ministero, il sostituto procuratore Maria Consolata Moschettini si era conclusa con la richiesta di condanna di tutti e tre gli imputati: 7 anni per Pasquale Pino, 3 anni per la moglie e la figlia.

I fatti risalgono al lontano 2011. Il commercialista, in qualità di gestore di fatto di una società dichiarata fallita, avrebbe distratto (in concorso con il socio accomodatario che ha già patteggiato la pena) il ramo d’azienda che si occupava di somministrazione di bevande ed alimenti, cedendola ad un prezzo ritenuto irrisorio (17.460 euro) rispetto al valore di mercato. Frab le accuse anche quella di aver svuotato svuotato le casse della società prelevando 296.079.

Lo stesso commercialista ha già rimediato una condanna a 3 anni e 6 mesi sempre per bancarotta.