San Cataldo, si schianta con la moto contro un albero: 20enne perde la vita

Un incidente mortale è avvenuto oggi in tarda mattinata, intorno a mezzogiorno, nel Leccese, nell'area di Vernole all'ingresso della marina di San Cataldo. Un 20enne si è schiantato con la sua moto contro un albero, e nonostante i soccorsi immediati non ce l'ha fatta, è morto poco dopo all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Aveva festeggiato il compleanno pochi giorni fa. Sul posto la polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica del sinistro, insieme ai carabinieri.