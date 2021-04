Galatina, donna incinta abortisce dopo essere andata in ospedale per controllo e rimandata a casa

GALATINA - Una giovane donna incinta alla 38esima settimana, andata in ospedale a Galatina per un controllo a causa di perdite e dolori al ventre, avrebbe ricevuto rassicurazioni dai medici dopo una ecografia sull'assenza di rischi per la gravidanza.

Tornata a casa, però, ha continuato a stare male e la sera è andata nuovamente in ospedale dove le hanno fatto una nuova ecografia rilevando che il feto era ormai morto.

Sul caso la Procura di Lecce ha aperto una inchiesta in cui sono indagate sei persone tra medici e infermieri. L’indagine è partita dopo l’esposto presentato dalla donna e dal suo compagno.