Concessioni balneari, Consiglio di Stato boccia comune di Lecce su proroghe

La quinta sezione del Consiglio di Stato ha rigettato, con ordinanza cautelare, l’istanza di sospensiva avanzata dal Comune di Lecce contro la sentenza del Tar che aveva accolto il ricorso di 17 gestori di altrettanti lidi contro la decisione dell’ente comunale di concedere ai balneari una proroga tecnica di tre anni della concessione demaniale piuttosto che applicare la legge 145/2018, che proroga le concessioni demaniali fino al 2033. L’ente è stato condannato al pagamento delle spese legali per 17mila euro.

«Alla luce del rigetto del Consiglio di Stato, - afferma Mauro Della Valle, presidente Federazione imprese demaniali Salento e Puglia - il Comune di Lecce adesso dia seguito all’esecutività di quanto già disposto dal Tar alle 17 imprese balneari leccesi, sul rinnovo delle concessioni vigenti fino al 2033».

IL COMMENTO DEL SINDACO - «Sarà il pronunciamento di merito - la cui udienza non è stata ancora fissata - a dover stabilire se il dirigente comunale potrà legittimamente accogliere o meno la richiesta di proroga per i prossimi dodici anni. L’ordinanza odierna, infatti, non dà le risposte attese a nessuno dei protagonisti di questa vicenda: a chi presenta le istanze di rinnovo; a chi dovrà assumersi la responsabilità di concederle con propria firma». Commenta così il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, l’ordinanza del Consiglio di Stato sul caso della proroga di tre anni concesso a 17 imprese balneari leccesi.



«La V sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto di non doversi esprimere sul merito della questione: se cioè sia legittimo o meno concedere una proroga delle concessioni demaniali marittime al 2033, come richiesto dai gestori balneari- continua Salvemini. Pertanto non è stata esaminata la questione di diritto posta a base della controversia e, in particolare, la compatibilità della normativa italiana con il diritto comunitario». «E' auspicabile - rileva il primo cittadino - che intervenga nel frattempo una nuova disposizione del Governo, come in tal senso sollecitato sia da ANCI che da AGCM allo scopo di dare certezze agli imprenditori e tranquillità agli amministratori. L’invito come sempre è quello di misurarsi con una materia così complessa e controversa senza proclami e senza anticipare conclusioni definitive».