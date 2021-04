Casarano, da domani il 27esimo rally

Lecce - Skoda vs Volkswagen: questa la sfida del 27esimo rally Città di Casarano in programma questo week end. Nonostante il particolare momento storico, la gara dedicata quest’anno alla memoria di Leonardo D’Angelo, ha registrato un notevole afflusso di adesioni che hanno toccato quota settantanove equipaggi, otto iscritti in più rispetto all’ultima edizione disputata nel

2019. Il perimetro è quello tra Torre San Giovanni, Marina di San Gregorio e Miggiano, impegnativo e adrenalinico. Il rally è valido quale gara d’apertura della Coppa Rally ACISport di Settima Zona. Purtroppo, a causa delle restrizioni anti Covid, la manifestazione sarà vietata al pubblico: tutte le aree di interesse della gara saranno strettamente sorvegliate e l'accesso sarà consentito solo alle persone autorizzate e registrate dai vari team in fase di iscrizione.

Nomi tanti, blasonati e forti: alla vittoria ambiscono in diversi a cominciare da Carmine Tribuzio, detentore del titolo assoluto nel campionato d’area al via con Fabiano Cipriani su una Skoda Fabia R5. Su un’ identica vettura cercano la vittoria anche Fernando Primiceri, già due volte secondo in edizioni precedenti, che avrà al suo fianco la figlia Giulia, e ancora Fabrizio Mascia e Mauro Adamuccio. Da prendere in considerazione anche la presenza di Guglielmo De Nuzzo, reduce dal Rally Sanremo, campione di zona lo scorso anno in S1600 e al debutto sulla vettura della freccia alata, Maurizio Di Gesù Marco De Marco e il siciliano Luigi Bruccoleri. Questo il team Skoda. In casa Volkswagen, sulle Polo Gti, ci saranno Gianluca D’Alto, già vincitore della gara nel 2018 e campione di zona l’anno seguente e Francesco Laganà, cinque volte primo a Casarano. Da tenere d'occhio i cosiddetti outsider: Tommaso Memmi e di «Pinopic». Completa il quadro delle R5 la Peugeot 208 T16 di Mauro Santantonio. Tra le S2000 ci sono Alessio De Santis all’esordio sulla Peugeot 207 navigato da Gianmarco Potera, mentre tra le due ruote motrici il confronto vedrà opposti Massimo De Rosa e Federico Petracca sulle Renault Clio S1600, le Renault Clio Williams ProdE7 di Patrizio Forte, Emiliano Martina e Roberto De Maria, la Peugeot 106 K10 del giovane Mauro Longo, e la sfilza di Peugeot 208 R2B capitanate dall’under 25 Matteo Carra con protagonisti Gianni Stracqualursi. In gruppo N favorito su Mitsubishi Lancer E9 è il foggiano Sante Raduano navigato come sempre accade al Casarano, dalla salentina Giorgia Ascalone, reduce dalle esperienze nel WRC al fianco di Tom Williams.

Domani i concorrenti effettueranno le ricognizioni autorizzate del percorso con vetture di serie dalle 14 alle 18 e dalle 18 alle 20. Sabato 17 aprile invece dalle 9 alle 12.30 le verifiche tecniche al parco assistenza allestito nella Pista salentina di Torre San Giovanni Marina di Ugento, quasi in concomitanza dalle 10 alle 13.30 poi la disputa dello shakedown sul tratto iniziale della ps di Palombara. La prima frazione di gara partirà sempre dalla Pista Salentina alle 17.30 per concludersi nello stesso luogo alle 20.04, dopo aver affrontato i 6,35 km della ps di Torre Vado in programma alle 18.29.

Le sfide, ripartiranno poi per la giornata conclusiva domenica alle 8.30 . Arrivo finale previsto per le 17 sempre sul circuito

internazionale Karting Pista Salentina di Torre San Giovanni Marina di Ugento.