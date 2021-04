UniSalento, a 81 anni muore professor Armando Luches, tra i fondatori di Fisica

All’età di 81 anni è morto il professor Armando Luches, tra i fondatori della Facoltà di Scienze dell’Università degli Studi di Lecce, oggi Dipartimento di Matematica e Fisica «Ennio De Giorgi» dell’Università del Salento. «Nella sua lunga carriera ricca di prestigiosi riconoscimenti internazionali, il professor Luches ha formato generazioni di fisici» commenta il rettore Fabio Pollice. Per molti anni ha lavorato per l’Università e per la sezione di Lecce dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare anche come esperto qualificato per la protezione dalle radiazioni ionizzanti e come responsabile della sicurezza fino al pensionamento, nel 2010. Ha fondato un laboratorio di ricerca e ha coordinato un gruppo di lavoro, tuttora attivo a livello internazionale, impegnato nella sintesi di materiali innovativi utilizzando laser ad alta potenza.