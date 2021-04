Covid, 6 anziani positivi in una Rsa del Salento: 4 erano già vaccinati

LECCE - Sei anziani ospiti della residenza socio sanitaria «Serenity», a Presicce-Acquarica, in Salento, sono risultati positivi al Covid. Quattro di loro erano stati già vaccinati con prima e seconda dose, uno non era stato vaccinato per volontà dei familiari, mentre il sesto era entrato da pochi giorni ed era prossimo alla prima somministrazione vaccinale. Tutti sono asintomatici. Sarebbero negativi invece gli operatori socio sanitari che prestano servizio nella Rsa, tutti regolarmente vaccinati. La struttura ha subito attivato le procedure per mettere in sicurezza gli ospiti e garantire la necessaria assistenza agli anziani.