Copertino, bomba contro caseificio: danni a vetri e infissi

Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere la notte scorsa contro il caseificio 'Magnifica 3C' di Copertino (Lecce). L'esplosione ha mandato in frantumi la vetrata d’ingresso e gli infissi. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Il proprietario dell’azienda, che quattro anni fa l’ha data in gestione, è un 69enne di Copertino che con la sua famiglia nel 2013 fu vittima di una rapina in casa da parte di banditi che finsero di essere agenti della Direzione investigativa antimafia.