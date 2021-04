Gallipoli, scovati e denunciati 11 «furbetti» del reddito di cittadinanza

GALLIPOLI - I carabinieri della Compagnia di Gallipoli hanno denunciato 11 «furbetti» del reddito di cittadinanza. In collaborazione con il nucleo ispettorato del lavoro di Lecce, i militari hanno accertato che le undici persone avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza in quanto sottoposti a misura restrittiva o conviventi di persone in stato detentivo. Per questo non avrebbero avuto diritto al beneficio.

I carabinieri hanno sequestrato le carte acquisti in loro possesso, che vengono consegnate a chi ottiene il reddito di cittadinanza.