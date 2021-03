Galatina, fermato dai carabinieri con mezzo chilo di eroina: arrestato

Nella tarda serata di ieri i carabinieri hanno arrestato a Galatina (Le) S.V., classe 1990. Dopo averlo notato alla guida di una Fiat Punto, i carabinieri l'hanno fermato per un controllo, ma questo ha tentato una manovra repentina, e ha urtato contro l'auto dei militari, colpendo uno di loro a una mano, e riuscendo a guadagnare la fuga. Subito gli operatori sono andati nella sua casa, poco distante, e l'hanno sorpreso mentre tentava di disfarsi di un involucro di plastica verde. Nell'abitazione e in auto hanno trovato 550 grammi di eroina, 4 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento. L'uomo si trova nel carcere di Lecce.