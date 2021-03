Lecce, ruspa si ribalta e precipita: grave operaio 22enne rimasto schiacciato

LECCE - Un operaio 22enne è precipitato da un’altezza di sette metri ed è stato schiacciato dalla ruspa con la quale stava lavorando su un costone di roccia in Salento, e ora è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

A quanto si apprende il giovane operaio, originario della Nuova Guinea, stava lavorando per un’azienda estrattiva sulla strada Surbo-Trepuzzi. Stava effettuando alcune operazioni su un costone di roccia quando, a causa probabilmente del cedimento del terreno, il mezzo si è ribaltato precipitando da un’altezza di sette metri. L’operaio sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo pesante. Subito soccorso, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal.