Melpignano, violazioni ambientali: sequestrata cava

I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce hanno sequestrato una cava nel comune di Melpignano, in Località «Cornula», nella quale, in un’area di circa 4.500 mq, erano in corso operazioni estrattive e di coltivazione. Le verifiche tecniche hanno fatto emergere - secondo il Noe - svariate criticità di natura ambientale essendo l'esecuzione dei lavori difforme dal piano di coltivazione in quanto non rispettosa delle distanze di sicurezza dai limiti di progetto. Sono state inoltre eseguite operazioni di scavo abusive su una porzione non ricompresa negli atti autorizzativi. Oltre all’area sono state sequestrate anche le 5 macchine operatrici utilizzate per le operazioni di scavo. Il legale rappresentante della ditta ed il proprietario dell’area sono stati denunciati. Il valore del sequestro ammonta a circa 200.000 euro.