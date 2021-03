Covid a Lecce, aggredisce poliziotti durante controlli anti assembramento: arrestato

LECCE - Rifiuta durante dei controlli anti assembramento di fornire le generalità e ha aggredito i poliziotti. Per questo un giovane di 21 anni è stato arrestato a Lecce. E’ accusato di rifiuto di declinare le proprie generalità, violenza, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il gruppo di cui faceva parte il giovane era stato sorpreso in via Di Biccari . All’arrivo degli agenti il 21enne con in mano una bottiglia di birra e in evidente stato di ebbrezza ha inveito contro il poliziotti rifiutando di farsi identificare ha cercato quindi di scappare opponendo violentemente resistenza. Solo con l'intervento di un’altra Volante è stato bloccato e portato in questura dove ha continuato ad avere comportamenti violenti, minacciando ed offendendo i poliziotti e ponendo in essere azioni autolesionistiche.